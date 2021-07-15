Минюст признал иноагентами восемь журналистов

Это, в частности, Роман Баданин и Юлия Ярош
Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-иноагентов восемь журналистов, передает "Интерфакс".
Уточняется, что попали в реестр в том числе сотрудники изданий "Открытые медиа", "Проект" и "Радио Свобода" (уже признано СМИ-иноагентом).
Это, в частности, Роман Баданин и Юлия Ярош, а также Петр Маняхин, Максим Гликин, Ольга Чуракова, Мария Железнова, Елизавета Маетная и Юлия Маетная.
Ранее сообщалось, что деятельность "Проект Медиа" признана Генпрокуратурой нежелательной.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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