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Минюст признал иноагентами восемь журналистов

18:33
  • четверг
  • 15 июля 2021

Это, в частности, Роман Баданин и Юлия Ярош

Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-иноагентов восемь журналистов, передает "Интерфакс".

Уточняется, что попали в реестр в том числе сотрудники изданий "Открытые медиа", "Проект" и "Радио Свобода" (уже признано СМИ-иноагентом).

Это, в частности, Роман Баданин и Юлия Ярош, а также Петр Маняхин, Максим Гликин, Ольга Чуракова, Мария Железнова, Елизавета Маетная и Юлия Маетная.

Ранее сообщалось, что деятельность "Проект Медиа" признана Генпрокуратурой нежелательной.

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