Путин выразил соболезнования властям Германии в связи с жертвами наводнения

Погибли по меньшей мере 42 человека
На сайте Кремля опубликовали телеграмму президента России Владимира Путина канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру.
В ней российский лидер выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушившегося на западные земли страны циклона.
"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сказано в тексте.
Согласно актуальным данным, в результате наводнения погибли уже 42 человека. Пропавших без вести - от 50 до 70.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram