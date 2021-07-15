Путин выразил соболезнования властям Германии в связи с жертвами наводнения

Погибли по меньшей мере 42 человека

На сайте Кремля опубликовали телеграмму президента России Владимира Путина канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

В ней российский лидер выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушившегося на западные земли страны циклона.

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сказано в тексте.

Согласно актуальным данным, в результате наводнения погибли уже 42 человека. Пропавших без вести - от 50 до 70.

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