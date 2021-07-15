Бунтарь и поэт: каким запомнят Петра Мамонова

Создатель культовой группы "Звуки Му" не справился с коронавирусом

В Москве в возрасте 70 лет умер Петр Мамонов. Один из столпов русского рока, музыкант, поэт, актер, создатель незабываемого проекта "Звуки Му". Мамонов из тех людей, что в одиночку могут завладеть вниманием огромной аудитории. Немудрено, что после триумфа рок-группы он оказался на сцене, а потом и в кино. Сыграл в культовых картинах "Игла", "Такси-блюз", "Остров", "Царь", во всех ролях оставаясь самим собой. В апреле этого года, отмечая юбилей, в последний раз появился в шоу. А вскоре слег с коронавирусом.

Легенда русского рока, вечный бунтарь и хулиган, самобытный поэт, фантастический неподражаемый актёр - у него было множество ипостасей. Но достаточно было просто сказать - Пётр Мамонов. Все знали - он такой один.

Он родился в Москве. Жил в доме 17 в Большом Каретном переулке - общий с Владимиром Высоцким адрес. Из друзей по двору собрал и первый ансамбль. Невероятная пластика, мимика у него с детства. Великий экспериментатор - он добавил к этому такие же оригинальные слова и музыку. И появились его знаменитые "Звуки Му", сводившие своей энергетикой с ума поклонников рока по всей стране.

Но небывалую популярность ему принесла даже не музыка, а кино. Он сыграл врача-наркобарона в фильме "Игла". И саксофониста-алкоголика в "Такси-блюз" Павла Лунгина. А в "Острове" в роли отца Анатолия, старца-целителя, юродивого монаха был органичен настолько, что, казалось, и не играет вовсе.

Очень уж перекликалась эта история с его личной. И сам - не без грехов. И тоже посвятил себя служению Христу. И неслучайно потом к нему в деревню, где Мамонов жил уединенно, почти отшельником, началось настоящее паломничество. Отчаявшихся. Тех, кто уже не верил никому, а только ему.

"Я очень хорошо помню его игру в фильме "Игла", "Остров", "Царь", да и другие картины. За фильм "Остров" он получил награды - и "Нику", и "Орел", и является кавалером ордена Дружбы", - рассказал народный артист России, режиссер Евгений Герасимов.

Одна из его последних ролей в кино - в 2014-м у режиссера Егора Баранова в фильме "Иерей-сан". А вся театральная Москва годами устремлялась на его моноспектакли. "Шоколадный Пушкин". "Мыши". "Дед Петр и зайцы". И не важно, что он - один на сцене. Нелепый персонаж в странной одежде, издающий странные звуки и совершающий странные движения легко удерживал внимание зала. Эпатаж - для него это было так естественно. Он никогда не лукавил, говорил, что думал, часто шокируя не только светскую, а даже рокерскую тусовку. У него всегда были свои принципы и представления о жизни, о главном в ней. Он так легко и оригинально мог объяснить, что такое любовь:

"Если мы все постараемся хоть чуть-чуть друг друга полюбить, а что такое полюбить? Это значит - носить тяготы друг друга. Это значит - помыть посудку лишний раз за мамочку, вынести помойку - без напоминаний".

Петр Мамонов, казалось, не раз, как птица Феникс, восставал из пепла - проблемы со здоровьем были серьезные. В 2019-м в августе перенес инфаркт, две операции на сердце. Но уже в ноябре вернулся на сцену, опять выступал с концертами. И когда заболел коронавирусом, друзья не сомневались - он справится. 1 июля его экстренно госпитализировали в "Коммунарку". Две недели в реанимации на аппарате ИВЛ. Последние дни провел в коме.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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