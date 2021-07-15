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Врачи рассказали о непредсказуемости коронавируса

22:16
  • четверг
  • 15 июля 2021

Вакцинация - единственный способ борьбы с инфекцией

Специалисты продолжают фиксировать большое число заболевших среди людей до 40 лет и без сопутствующих патологий на фоне распространения штамма "Дельта". Эффективной защитой от тяжёлых последствий является профилактика. Пройти вакцинацию рекомендуют в том числе тем, кто перенёс инфекцию. Кроме того, прививку следует повторить через полгода.
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Лежать лучше на животе, советуют врачи. Так легче дышать. Это, если человек в сознании. Спасать больных от осложнений, а то и смерти, порой, очень трудно. Вирус может вести себя непредсказуемо. Казалось бы, после интенсивной терапии на 4-5 день наступает облегчение. Но через неделю болезнь опять стремительно прогрессирует. Антибиотики уже не помогут. Приходится применять гормональные и иммунологические препараты.

Повторное заражение коронавирусом, по словам врачей, сегодня не редкость. В стационар попадают москвичи, переболевшие еще зимой.

"Вакцинация - единственный способ борьбы с любой инфекцией, именно благодаря масштабной вакцинации мы победили такие серьезные инфекции, как оспа, корь, полиомиелит и многие другие, и сейчас не исключение, поэтому сейчас, чтобы мы остановили наступление пандемии, конечно же, мы должны массово вакцинироваться", - рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

В столице ежедневно делают прививки до 110 тысяч горожан. Спасать беременных куда труднее, чем обычных пациентов. И хотя болезнь не передаётся от матери к ребёнку, женщинам в этот период противопоказаны сильные антибиотики и противовирусные препараты. Чтобы лекарства не навредили младенцам. Поэтому, пока страна живет в условиях пандемии, врачи настоятельно советуют планировать не только беременность, но и обязательно, отсчитав полгода, пройти вакцинацию.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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