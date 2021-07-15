На единовременную выплату школьникам направят более 200 млрд рублей

Этот вопрос обсуждался на заседании кабмина

Правительство разработало порядок возврата гражданам пенсионных накоплений, которые были потеряны из-за действий недобросовестных страховщиков.

Как сообщил в четверг в ходе заседания кабмина премьер Михаил Мишустин, любой гражданин может перевести накопления из одного пенсионного фонда в другой. Но при досрочном переходе - раньше, чем через пять лет - он теряет доход от процентов, причем зачастую не знает об этом. Виноваты в этом агенты, работающие с фондами.

Теперь пострадавшие смогут оспорить действия страховщиков в суде и добиться возмещения утраченных доходов. На заседании также были рассмотрены меры социальной поддержки семей с детьми, сообщает "ТВ Центр".

"По поручению президента правительство сегодня направит более 200 миллиардов рублей на единовременную выплату 10 тысяч рублей на всех школьников от шести до 18 лет, включая будущих первоклашек. Кроме того, такую выплату получат и ребята с ограничением по здоровью старше 18 лет, которые еще продолжают учиться", - сообщил Мишустин.

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