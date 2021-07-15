ЦИК заверил списки партий "Новые люди" и "Коммунисты России"

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре

В четверг Центризбирком заверил списки кандидатов партий "Новые люди" и "Коммунисты России" для участия в сентябрьских выборах в Госдуму восьмого созыва, сообщает "ТВ Центр".

Комиссия также зарегистрировала уполномоченных представителей партий и представителей по финансовым вопросам. Обеим организациям разрешено открыть специальный предвыборный счет. Теперь в течение не более чем десяти дней Центризбирком должен зарегистрировать эти партии или отказать в регистрации. На этом этапе будет проверяться соблюдение партиями федерального законодательства, источники финансирования, полнота и достоверность сведений о кандидатах. В этой работе будут задействованы различные ведомства.

"Мы списки заверили. Сразу после этого мы направляем в соответствующие органы, МВД, налоговую и так далее по счетам иностранным, фирмам и многим другим аспектам, направляем в соответствующие ведомства. Регистрация будет осуществляться и у нас, и по федеральным спискам, в окружных комиссиях только после того, как вся информация исчерпывающая будет получена из соответствующих ведомств", - отметила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram