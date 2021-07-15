Меркель встречается с Байденом

Об итогах переговоров станет известно позднее

В четверг канцлер Германии Ангела Меркель проводит встречу с президентом США Джозефом Байденом. Она прибыла в страну с официальным визитом, сообщает "ТВ Центр".

Ожидается, что по итогам этих переговоров стороны примут "Вашингтонскую декларацию", в которой выскажутся за отказ от деления мира на сферы влияния. А также - за трансатлантическое сотрудничество и поддержание "основанного на правилах" международного порядка.

Ангела Меркель уже провела переговоры с вице-президентом Камалой Харрис. Обсудили текущие и будущие геополитические угрозы. И договорились укреплять сотрудничество в таких сферах, как борьба с пандемией и глобальное здравоохранение, восстановление экономики и миграция, а также охрана окружающей среды. Кроме того, Меркель и Харрис высказались за выработку "норм, относящихся к новым технологиям".

Перед этими встречами Ангела Меркель поучаствовала в конференции Университета Джонса Хопкинса, где ей присудили степень почетного доктора. Это последний официальный визит Меркель в Америку в качестве канцлера. Её полномочия истекают осенью.

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