Зеленский призвал Байдена и Меркель "противостоять агрессору"

Решения по Украине без Украины принимать нельзя, считает президент страны

В преддверии встречи Джо Байдена с Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, что глава Белого дома и канцлер Германии должны "совместно противостоять агрессору". В Киеве так называют Россию.

"Встреча Джо Байдена и канцлера Германии Меркель может изменить будущее Европы. Ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы", - добавил украинский лидер.

Он уточнил также, что решения по Украине без Украины принимать нельзя.

В четверг Меркель отправилась в Вашингтон, где проведет переговоры с Байденом. Лидеры готовятся придать новый импульс развитию германо-американских отношений и уладить разногласия по проекту строительства газопровода "Северный поток - 2".

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