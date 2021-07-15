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В беспорядках в ЮАР погибли 117 человек

19:40
  • четверг
  • 15 июля 2021

Ситуация обострилась 9 июля

Начавшиеся 9 июля в провинции Квазулу-Наталь в ЮАР беспорядки привели к гибели 117 человек, передает ТАСС со ссылкой на министра развития малого бизнеса страны Кумбудзо Нтшавени.
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"В Квазулу-Наталь погиб 91 человек, арестованы за участие в беспорядках 1 478 человек. В Гаутенге погибли 26 человек", - уточнила она.

Сейчас ситуация в провинции Гаутенг в целом спокойная, продолжила министр. За день было зафиксировано только шесть связанных с актами насилия инцидентов.

Заместитель министра государственной безопасности ЮАР Зизи Кодва в свою очередь сообщил, что правительству удалось поставить ситуацию под контроль в обеих провинциях.

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