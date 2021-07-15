Трамп заявил, что не готовил переворот в США после выборов

Информацию распространили журналисты Washington Post

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на отрывки еще не вышедшей книги журналистов Washington Post, что бывший президент США Дональд Трамп планировал устроить в стране переворот после поражения на выборах главы государства в 2020 году.

Информацию прокомментировал сам экс-глава Белого дома.

"Я никогда никому не угрожал и не говорил о перевороте в нашем правительстве. Как это смешно! Сожалею, что приходится сообщать вам об этом, но выборы - это и есть моя форма переворота", - приводит заявление политика РИА "Новости".

Как отмечали журналисты Washington Post, начальников штабов ВС США Марк Милли уже начинал планировать, как остановить Трампа.

"Если бы я собирался совершить переворот, то Марк Милли был бы одним из последних людей, с которыми я хотел бы это сделать", - высказался по этому поводу бывший президент.

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