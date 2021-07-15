Керри: Путин предложил совместный с США сбор данных по климату

Встречу спецпосланник президента США назвал очень позитивной

Cпецпосланник президента Соединенных Штатов по климату Джон Керри раскрыл подробности своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"К примеру, он предложил, чтобы мы попробовали сотрудничать в рамках сбора информации при помощи спутников, что может быть очень информативным с точки зрения выброса парниковых газов", - цитирует слова американского эмиссара газета "Коммерсант".

Также, продолжил Керри, российский лидер упомянул о вариантах сотрудничества в области декарбонизации. Словом, был озвучен целый ряд очень позитивных идей, заключил спецпосланник.

Вместе с тем Керри упомянул, что даже если планета достигнет нулевого уровня выбросов к 2050 году, все равно придется вывести триллион тонн углерода из атмосферы.

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