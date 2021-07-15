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ВОЗ готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса

20:54
  • четверг
  • 15 июля 2021

Организация все же не исключает, что вирус утек из лаборатории

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2.
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"У нас была первая фаза, и она продемонстрировала определенный прогресс, но были и определенные проблемы, которыми нужно заняться", - уточнил при этом руководитель организации (цитата по ТАСС).

Он добавил, что для второй фазы ВОЗ в первую очередь запрашивала данные, касающиеся "ранних дней пандемии".

Вопрос о втором этапе будут обсуждать со странами-членами ВОЗ. По словам Гебрейесуса, распространение коронавируса все же могло быть следствием "чрезвычайного случая в лаборатории".

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