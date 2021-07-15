Организация все же не исключает, что вирус утек из лаборатории
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2.
"У нас была первая фаза, и она продемонстрировала определенный прогресс, но были и определенные проблемы, которыми нужно заняться", - уточнил при этом руководитель организации (цитата по ТАСС).
Он добавил, что для второй фазы ВОЗ в первую очередь запрашивала данные, касающиеся "ранних дней пандемии".
Вопрос о втором этапе будут обсуждать со странами-членами ВОЗ. По словам Гебрейесуса, распространение коронавируса все же могло быть следствием "чрезвычайного случая в лаборатории".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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