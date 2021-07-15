ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа предварительная причина ДТП с 12 пострадавшими под Саратовом

21:22
  • четверг
  • 15 июля 2021

Один ребенок находится в реанимации

В четверг утром на федеральной трассе Саратов - Волгоград рядом с поворотом на село Широкий Буерак в Саратовском районе столкнулись пять автомобилей, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
В Воронежской области произошло ДТП с участием восьми авто

Участниками ДТП стали два грузовых и три легковых автомобиля, пострадали 12 человек, в том числе шесть детей.

Вероятным виновником столкновения в полиции считают водителя легкового автомобиля Kia Optima - он выехал на встречную полосу.

Шесть детей и трое взрослых госпитализированы, один ребенок находится в реанимации. По факту аварии ведется проверка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
ДТП в Саратовской области
ДТП в Саратовской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.