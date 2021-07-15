Названа предварительная причина ДТП с 12 пострадавшими под Саратовом

Один ребенок находится в реанимации

В четверг утром на федеральной трассе Саратов - Волгоград рядом с поворотом на село Широкий Буерак в Саратовском районе столкнулись пять автомобилей, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.

Участниками ДТП стали два грузовых и три легковых автомобиля, пострадали 12 человек, в том числе шесть детей.

Вероятным виновником столкновения в полиции считают водителя легкового автомобиля Kia Optima - он выехал на встречную полосу.

Шесть детей и трое взрослых госпитализированы, один ребенок находится в реанимации. По факту аварии ведется проверка.

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