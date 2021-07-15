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Чешский премьер пообещал "завтра сказать правду"

22:02
  • четверг
  • 15 июля 2021

О чем - пока неизвестно

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш написал на своих страницах в социальных сетях: "Завтра скажу правду".
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Каких-либо дополнительных комментариев политик не предоставил.

СМИ предположили, что аккаунты премьера взломали. При этом источник издания Novinky подтвердил, что это написал сам глава государства.

По какому поводу выскажется Бабиш, остается тайной. В соцсетях премьер обычно рассказывал о процессе вакцинации в Чехии.

Пользователи Сети иронизируют в комментариях, что Бабиш впервые в карьере решил сказать правду, с чем и связан столь интригующий анонс.

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