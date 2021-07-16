Байден и Меркель пообещали защитить Украину от "российской агрессии"

Помогут Украине и сохранить транзит российского газа

США и Германия будут и дальше защищать суверенитет Украины и поддерживать ее трансатлантические надежды. Об этом заявил Джо Байден по итогам переговоров с Ангелой Меркель.

По словам американского лидера, Вашингтон и Берлин продолжат выступать вместе в защите "восточного фланга и союзников по НАТО от российской агрессии". Слова Байдена приводит агентство ТАСС.

Кроме того, США и Германия решили запустить партнерство по климату и энергетике, в рамках которого предусмотрено оказание помощи странам Центральной Европы и Украине. Речь идет об "ускорении перехода к устойчивой энергетике" и "недопущению использования энергоресурсов в качестве инструмента принуждения".

Еще одной темой стал транзит российского газа через Украину. Как заявила на совместной пресс-конференции с Джо Байденом Ангела Меркель, ввод "Северного потока – 2" не означает его отмены. Труба является лишь дополнительным проектом, а не заменой украинскому транзиту, убеждена канцлер. Она заверила, что в случае нарушения Россией своих обязательств Евросоюз "примет меры".

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