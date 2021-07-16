Более тысячи человек пропали после наводнения на западе Германии

Погибли около 60 человек

После наводнения в округе Арвайлер (земля Рейнланд- Пфальц) на западе Германии пропали без вести около 1,3 тысячи человек. Об этом сообщили власти региона.

"В настоящее время исходим из того, что есть около 1,3 тыс. пропавших. Ввиду сложной обстановки окончательные выводы относительно ситуации в настоящее время невозможны", - говорится в заявлении властей.

Сильные ливни обрушились в начале недели на запад и юго-запад Германии. Из берегов вышли притоки Рейна, а также небольшие реки. По последним данным, в результате наводнения погибли около 60 человек.

Комментируя случившееся, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что последствия разгула стихии можно будет оценить только через несколько дней. Она выразила соболезнования родным и близким погибших.

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