В России резко подорожали бананы

Таких цен не было пять лет

Цены на бананы в России достигли уровня 2016 года и обновили пятилетний максимум. В июне стоимость этого фрукта составила 84,1 рубля.

Бананы начали дорожать в феврале, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Тогда цена за килограмм выросла до 86,7 рубля, что на 15% выше, чем годом ранее. Максимума цена достигла в апреле – 89,3 рубля. В июне стоимость снизилась до 84,1 рубля, однако это самое высокое значение для первого летнего месяц, когда бананы традиционно дешевеют, как минимум с 2013 года.

Причиной резкого роста цен эксперты считают сложности с логистикой, наценки посредников и ослабление рубля. Россия завозит все бананы из Южной Америки. 96 процентов экспорта приходится на Эквадор.

В этом году из-за неблагоприятных погодных условий урожай там сократился на 40 процентов. При этом, как говорит представитель эквадорской компании Triny Fresh S.A Наталья Багдасарян, в самом Эквадоре цены на бананы остались на уровне прошлых лет. По ее мнению, рост в России вызван спекуляциями посредников.

Ключевую роль в подорожании бананов играют колебания курса рубля. Также на стоимость влияет пандемия, из-за которой импортером приходится нести дополнительные затраты на соблюдение санитарных мер.

Тема цен на бананы затрагивалась в ходе прямой линии с Владимиром Путиным 30 июня. Тогда продавец одного их российских магазинов возмутилась, что морковь стала дороже эквадорских бананов. Президент списал ситуацию на "множество факторов", в том числе пандемию.

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