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Басков сообщил о резком ухудшении самочувствия

08:19
  • пятница
  • 16 июля 2021

Певец отменил выступление на фестивале

Российский певец Николай Басков не смог выступить на фестивале "Славянский базар" в Белоруссии из-за ухудшения самочувствия.

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Музыкант ранее присутствовал на открытие именной звезды в Витебске, однако после этого пропустил репетицию выступления на фестивале и вскоре поделился с фанатами сообщением о плохом самочувствии.

"К моему большому сожалению, я не смогу сегодня выступить на церемонии открытия в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры, чтобы не подвергать риску людей. Берегите себя и своих близких. Благодарю за понимание", - рассказал Басков в инстаграме.

Поклонники с пониманием отнеслись к проблемам Баскова: "Ваше самочувствие гораздо важнее"; "Николай, мы за вас переживаем"; "Настоящие поклонники все поймут". "Коля, держись! Здоровье важнее всего!" - поддержала артиста Анита Цой.

Видео: выпуск программы "Спасите, я не умею готовить!" с Николаем Басковым

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