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"Не рассчитывайте на комментарии": Эдгард Запашный стал холостяком

08:36
  • пятница
  • 16 июля 2021

Знаменитый дрессировщик объявил о расставании с возлюбленной Ярославной Демешко

Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный стал холостяком. Артист сообщил о расставании с Ярославной Демешко. Об этом представитель цирковой династии рассказал в инстаграме, опубликовав снимок с экс-возлюбленной.

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"Теперь мы просто друзья! Уважаемая пресса, которая вполне возможно возбудится на фоне этой новости: пожалуйста, не рассчитывайте на комментарии или объяснения с нашей стороны! Не будет никаких интервью и походов по ток-шоу", — обратился к СМИ Запашный.

Дрессировщик добавил, что продолжит общаться с Ярославной. Вместе с ней они планируют вырастить "лучшего сына на планете Земля".

Эдгард Запашный и Ярославна Демешко были вместе семь лет. Девушка родила от дрессировщика сына Даниеля.

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