"Туман гари": небо Евпатории затянуло дымом после пожара на полигоне

В курортном городе появился запах гари

В Евпатории на западе Крыма с вечера четверга горит мусорный полигон. В курортном городе появился запах гари, он ощущается в разных районах города: от въезда на курорт до района Мойнаки.

Как передает "Интерфакс", жители города жалуются на "дымовую завесу" и "туман гари", а также то, что им приходится спать с закрытыми окнами при температуре +28.

Ранее глава администрации города Роман Тихончук рассказал о ЧП в фейсбуке: "Сообщение о возгорании поступило в 17:30. На данный момент на месте работают сотрудники МЧС и специализированная тяжелая техника служб ГО и привлеченных организаций". По предварительной версии, полигон подожгли.

Ситуация осложняется погодными условиями: в ближайшие несколько дней в городе ожидается аномально жаркая погода - до 37 градусов.

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