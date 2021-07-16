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Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 189 млн

09:45
  • пятница
  • 16 июля 2021

Больше всего случаев зарегистрировано в США, Индии и Бразилии

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы составило 188 925 223. По данным университета Джонса Хопкинса, с начала распространения вируса от связанных с COVID-19 заболеваний скончался 4 066 561 человек. На карте американского вуза также сообщается, что использовано уже 3 537 255 564 дозы вакцины.

Больше всего случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в США, Индии и Бразилии. Лидером по числу заразившихся и умерших остаются США, где выявлено суммарно 33 975 642 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 608 398.

Для сравнения: в России за все время пандемии выявлено 5 882 295 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 146 069 летальных исходов, выздоровели 5 278 976 человек.

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