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Названо место похорон Петра Мамонова

09:35
  • пятница
  • 16 июля 2021

Похоронят музыканта в городе Верея

Прощание с Петром Мамоновым состоится в субботу, 17 июля, в Донском монастыре. Об этом сообщила вдова музыканта Ольга Мамонова.

Отпевание начнется в главном соборе монастыря в 9:30, рассказала она агентству ТАСС. Похоронят Мамонова в городе Верея в Подмосковье. Там музыкант прожил последние 25 лет.

Петр Мамонов умер в возрасте 70 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, в среду, 15 июля. Несколько недель назад он попал в реанимацию с обширным поражением лёгких и был подключён к аппарату ИВЛ.

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