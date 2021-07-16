ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американского студента этапировали в мордовскую колонию

10:13
  • пятница
  • 16 июля 2021

Его приговорили к девяти годам колонии

Американского студента Тревора Рида этапировали из московского СИЗО в одну из колоний в Мордовии, где уже отбывает наказание другой американец – осужденный за шпионаж Пол Уилан.
Мосгорсуд назначил американскому студенту психиатрическую экспертизу

"Пока неизвестно, в одной колонии они будут отбывать наказание или в разных", - сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Инцидент с Ридом произошел в августе 2019 года. Он поругался на улице с двумя женщинами, на вызов прибыл наряд патрульно-постовой службы. Молодой человек ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем служебной машины.

Суд установил, что студент находился в состоянии алкогольного опьянения. Сам обвиняемый признался, что выпил водки. Семья Рида настаивала, что доказательства по делу были "сфабрикованы".

Риду дали девять лет колонии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Тревор Рид
Тревор Рид
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.