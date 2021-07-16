Американского студента этапировали в мордовскую колонию

Его приговорили к девяти годам колонии

Американского студента Тревора Рида этапировали из московского СИЗО в одну из колоний в Мордовии, где уже отбывает наказание другой американец – осужденный за шпионаж Пол Уилан.

"Пока неизвестно, в одной колонии они будут отбывать наказание или в разных", - сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Инцидент с Ридом произошел в августе 2019 года. Он поругался на улице с двумя женщинами, на вызов прибыл наряд патрульно-постовой службы. Молодой человек ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем служебной машины.

Суд установил, что студент находился в состоянии алкогольного опьянения. Сам обвиняемый признался, что выпил водки. Семья Рида настаивала, что доказательства по делу были "сфабрикованы".

Риду дали девять лет колонии.

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