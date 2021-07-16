Второй сезон туристического акселератора Moscow Travel Factory стартует в столице 18 августа

Заявки на участие принимаются до 3 августа

В столице открылся прием заявок на участие во втором сезоне туристического акселератора стартапов Moscow Travel Factory. Заявки принимают до 3 августа.

Начало программы запланировано на 18 августа, а финалом станет масштабный демодень 22 октября. Участвовать в акселераторе могут стартапы, команды и предприниматели, которые создают новые продукты, сервисы и принимают решения в таких направлениях, как гастрономический, молодежный и устойчивый туризм, развитие MICE-индустрии, информационные продукты в туризме и traveltech-решения для улучшения пользовательского опыта туриста в Москве", - говорится в сообщении.

"Участников ждут мастер-классы и консультации. У них будет возможность пообщаться со специалистами: пройдет серия встреч в формате speed dating, в том числе с инвесторами. Во время обучения финалисты смогут создать пилотные проекты вместе с партнерами акселератора и получить поддержку в их продвижении", - заявила Наталья Сергунина.

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