Смертоносный потоп в Европе: десятки человек погибли, более тысячи пропали

Сразу несколько стран пострадали от сильнейшего за 20 лет наводнения

80 человек погибли. Почти полторы тысячи человек внесли в списки пропавших без вести. И это только в Германии. Сразу несколько европейских стран пострадали от самого масштабного за последние 20 лет наводнения. Реки выходят из берегов, бурлящие потоки уносят автомобили и даже дома.

Дома в деревне Шульд буквально просматриваются насквозь. Без стен и крыш они больше похожи на кукольные. Стихия и правда как будто заигралась, выбрасывая тяжёлые машины на обочины, ломая на пути бетонные переправы. Мощные потоки вперемежку с деревьями и мусором в мгновенье хлынули на узкие улочки коммуны. Старые кирпичные постройки просто не выдержали напора. Сильнее всего пострадал округ Арвайлер на западе ФРГ. На сегодняшний день официально пропавшими без вести числятся более тысячи человек.

"Ночью моя семья была там наверху - в деревни. Было страшно темно. Электричество отключили, телефоны тоже не работали. Мы пытались дозвониться до них до самого утра, но никак не удавалось", - заявил местный житель Андреас Мюллер.

Возможно, именно отсутствие связи в первые часы после удара стихии стало причиной такого количества пропавших. С помощью надувных лодок и вертолетов спасателям удалось эвакуировать десятки людей. Как только они доберутся до безопасного места и свяжутся с родственниками, статистику могут скорректировать. Но что уже точно известно, всего с начала проливных дождей и наводнений в Западной Германии погибли более 80 человек.

- К счастью, у меня осталась сестра. Но теперь нам сказали, что наш дом может рухнуть. Нам пришлось уехать, и мы не знаем, что делать дальше.

Тем же вопросом задаются 3,5 тысячи человек, которые сегодня остаются в пунктах временного размещения. При этом власти предупреждают о возможности новых затоплений - теперь в районе Айфель. Река уже начала переливаться через дамбу. Ближайшие поселения эвакуированы. Ангела Меркель, которая сейчас находится с визитом в Вашингтоне, передала своим соотечественникам слова поддержки.

"Мои мысли с вами, вы можете быть уверены, что все силы нашего правительства — федеральные, региональные и общественные — коллективно сделают все в самых сложных условиях, чтобы спасти жизни, смягчить опасности и облегчить страдания", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Страдает не только Германия. Вышедшие из берегов реки смывают Люксембург, Нидерланды, Бельгию. Только за последние сутки в королевстве выпала полуторамесячная норма осадков. Число погибших - уже более 10 человек. Многие поселения до сих пор остаются отрезаны водой. Жителей просят подняться на крыши домов и ждать помощи.

- Около 4 часов утра вода начала подниматься. Мы успели перетащить кое-какие вещи наверх, надеялись, что там безопасней. Но, в конце концов, пришлось покинуть дом вместе со спасателями.

Такого числа жертв и пострадавших не было даже в 2002 году, когда в Европе случилось мощное наводнение, тоже после ливней. И в ближайшие дни, сообщают синоптики, дожди не прекратятся. Вода уже заполнила улочки любимого туристами Льежа. Людей просят по возможности покинуть город.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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