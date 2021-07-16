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Огонь уничтожил более миллиона гектаров леса в Якутии

11:40
  • пятница
  • 16 июля 2021

Дымом окутаны десятки населенных пунктов

В Якутии стремительно распространяются природные пожары. По данным МЧС, огонь уничтожил уже более одного миллиона гектаров леса.

В регионе зафиксировали сотни очагов возгорания. Многие из них находятся в труднодоступных местах. Спасатели не дали пламени перекинуться на жилые дома. Но дымом окутаны десятки населённых пунктов.

К тушению привлекли почти две с половиной тысячи человек. Задействованы пожарные-десантники. На помощь сотрудникам МЧС брошены силы Минобороны. Ежедневно авиация сбрасывает сотни тонн воды.

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Лесные пожары
Лесные пожары
Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров
Лесные пожары
Лесные пожары
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