Стало известно о разногласиях в переговорах Меркель и Байдена

Германия и США занимают разную позицию по отношению к "Северному потоку-2"

"Северный поток-2" должен стать дополнительным способом поставки российского газа в Европу, но не заменять собой транзит через Украину. Такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с американским президентом Джо Байденом. Значительную часть времени собеседники посвятили обсуждению действий Москвы и мнимой угрозы, которая от неё исходит. "ТВ Центр" рассказывает, о чём договорились лидеры двух стран.

Изначально пресс-служба Белого дома сообщала, что никаких заявлений по поводу "Северного потока-2" Байден и Меркель по итогам переговоров делать не будут. Однако, выйдя к журналистам, оба лидера все-таки высказались на тему почти достроенного газопровода.

"Моя позиция по "Северному потоку - 2" известна в течение определенного времени. Но к тому моменту, когда я стал президентом, этот проект был завершен уже на 90%, и вводить санкции против него не имело никакого смысла", - сказал президент США Джо Байден.

И это действительно так. Уже в августе "Северный поток-2" будет полностью достроен. И российский газ пойдет напрямую в Германию, которая превратится в крупнейший хаб по распределению голубого топлива в Европе. Однако, по словам Меркель, это не значит, что транзит через украинскую ГТС будет прекращен. Его сохранят. Это одно из условий.

"Мы пришли к разным оценкам относительно того, что влечёт за собой этот проект, но позвольте мне сказать очень четко: наша идея заключается в том, что Украина остается страной-транзитером природного газа", - указала канцлер Германии Ангела Меркель.

Вопрос лишь в том, как долго это продлится? Транзитный контракт с Украиной истекает в 2024 году. И что будет дальше, не знает пока никто. Во всяком случае "Газпром" особого рвения продлевать договоренности не проявляет. А вот в Киеве рвут и мечут, требуя компенсации. Германия платить уже отказалась. Клаус Эрнст, глава комитета Бундестага по энергетике, заявил о том, что Германия не будет выстраивать свою энергетическую политику в соответствии с интересами Украины. И теперь ее представители переключились на Россию, предложив следующее.

"Единственно приемлемый для нас вариант — новый контракт на транзит газа на 45–50 миллиардов кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний", - заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макагон.

Звучит, конечно, амбициозно. Однако, по словам экспертов, не очень реализуемо, учитывая отношения между Москвой и Киевом, который по-прежнему называет Россию агрессором и якобы ведет с ней войну. Но при этом не прочь покупать у врагов уголь и газ, желательно дешевле рынка.

"Если вы ненавидите Россию, не хотите с ней взаимодействовать, для вас это враги. Ну, на каком основании можно претендовать на транзит газа через территорию Украины. Это же абсурдные вещи", - сказал политический эксперт Дмитрий Марунич.

Но украинскому руководству так не кажется. Вероятно, оно потребует компенсацию от Москвы и за "Турецкий поток". Во всяком случае, такие предложения уже звучат. Однако из-за своей политики, которая вынудила Россию и Европу искать маршруты в обход, Украина фактически обнулила свою значимость, как транзитера российского газа. А он ведь для населения Незалежной мог бы стоить гораздо дешевле.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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