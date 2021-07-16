Вывод военных США спровоцировал всплеск терроризма в Афганистане

Это создает угрозы для соседних стран, уверен глава МИД России Сергей Лавров

Обстановка в Афганистане стремительно ухудшается в связи с выводом американских войск. Об этом сегодня заявил Сергей Лавров на конференции стран Центральной и Южной Азии, которая проходит в Ташкенте.

Как отметил глава российского МИД, в Афганистане обострилась проблема терроризма, что создаёт угрозы для соседних стран. Нелегальный оборот наркотиков достиг небывалых масштабов. Нестабильность и сложности с обеспечением безопасности мешают ведению экономической деятельности с республикой. Москва выступает за расширение переговорных форматов по ситуации в Афганистане.

"Достижение прочного мира в Афганистане, на наш взгляд, должно оставаться первоочередной задачей коллективных усилий как в самом регионе, так и на международной арене. Хотел бы подтвердить заинтересованность России в оказании содействия диалогу противоборствующих афганских сторон с целью прекращения многолетней войны и становлению Афганистана в качестве мирного, независимого и нейтрального государства", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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