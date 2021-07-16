"Привиться логично": как продвигается вакцинация в российских регионах

Врачи напоминают: только вакцинация поможет замедлить распространение ковида

Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 189 миллионам. Погибли уже свыше четырех миллионов человек. Как заявили в ВОЗ, сейчас на планете доминируют четыре штамма ковида. Однако не исключено появление новых, более опасных видов болезни. В организации отметили: есть вероятность, что штаммы, которые появятся в будущем, будет еще сложнее контролировать. Между тем, глава ВОЗ не исключил вероятность искусственного происхождения инфекции. Он подчеркнул: отказываться от этой теории преждевременно. И призвал власти Китая к "прозрачности, открытости и сотрудничеству" в вопросе расследования.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 25 тысяч 704 новых случая коронавируса. Из больниц выписаны 21 тысяча 932 человека. Замедлить распространение инфекции поможет вакцинация. В регионах развернуты тысячи прививочных пунктов - в поликлиниках, торговых центрах, на предприятиях.

Республика Хакасия стоит на пороге локдауна. С каждым днем заболевших регистрируют все больше. В регионе увеличивается количество бригад скорой помощи, разворачиваются дополнительные койки. На помощь приехали военные врачи. Они помогают в самых сложных случаях.

"Здесь у нас люди в основном пожилого возраста, после 50 лет, у которых есть сопутствующие заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом. И возникает вопрос - как лечить их, что назначать и так далее", - говорит Херелмаа Борбак, врач-инфекционист ЦВО.

Военные врачи круглосуточно следят за состоянием больных и оперативно корректируют лечение. Первые 50 пациентов уже готовятся к выписке.

"Лечение - это не схема, прописанная на бумаге. Это все-таки индивидуальный подход к больному. Поэтому когда рядом есть плечо знающего человека, прошедшего через опыт работы с COVID-больными, это очень помогает", - заявила начальник инфекционного отделения Любовь Новосельская.

Врачи не перестают говорить - отсутствие прививки может привести к тяжелому течению болезни. В Челябинской области готовятся к пику третьей волны. Людей из сельской местности в пункты вакцинации доставляют на специально выделенном транспорте. Такие рейсы в последние дни стали регулярными.

Константин Зайцев приехал на первую прививку, до этого на процедуру не находил время. Сейчас понимает, что откладывать уже нельзя. "Заболевание серьезное. Вот и отношусь к этому ответственно", - сказал житель Усть-Катава.

Сергей Харитонов приехал уже на второй компонент. Первый перенес легко, поэтому сейчас абсолютно спокоен. "Это же логично абсолютно. Лучше привиться, чем болеть… [После прививки] спал 3 часа. Это самая большая неприятность", - заявил житель поселка Вязовая.​

А вот неприятности серьезней ожидают тех, кто занимается изготовлением поддельных документов, связанных с вакцинацией. В столице в ходе проверочной закупки задержали женщину. В ее квартире обнаружили печати и штампы медучреждений Москвы и бланки медицинских справок.

"По предварительным данным, с использованием специального принтера жительница столицы самостоятельно изготавливала различные документы, после чего их продавали всем желающим через интернет и популярный мессенджер", - сказала представитель МВД Ирина Волк.

Подобную деятельность пресекли и в Приморье. В городе Артём работала целая группа лиц. Изготовители поддельных сертификатов арендовали для этих целей офисное помещение. Фальшивые документы рассылали в запечатанных конвертах через курьерскую службу по другим городам региона. За подобные преступления уголовный кодекс предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Екатерина Гоголева, Александр Ковалев, "ТВ Центр".​

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