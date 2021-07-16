Фигуры высшего пилотажа и новейшие истребители: что покажут на МАКС-2021

Авиасалон откроется 20 июля

В подмосковном Жуковском идут последние приготовления к открытию международного авиакосмического салона МАКС-2021. Масштабную программу покажут легендарные пилотажные группы “Стрижи” и “Русские витязи”.

Основные тренировки лётчиков проходят на аэродроме Кубинка. На самолётах МиГ-29 экипажи “Стрижей” исполняют фигуры высшего пилотажа “Звезда”, “Конверт”, “Стрела” и “Пирамида”. Все действия максимально синхронизированы и выверены до секунды.

“Русские витязи” будут выступать на новейших истребителях Су-35с. В небе над Кубинкой экипажи отработали наиболее сложные и зрелищные построения: “Зеркало”, “Синхронные бочки” и “Встречный роспуск”.

Авиасалон МАКС-2021 откроется 20 июля.

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