В России выявили 25704 новых случая коронавируса

Умерли 799 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 25704 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 799 человек, выздоровели 21932 заболевших.

В Москве за сутки заболели 5382 человека, в Подмосковье - 2484, в Санкт-Петербурге - 1948.

За весь период пандемии в стране выявлено 5907999 случаев инфекции. Умерли 146868 пациентов. Выздоровели 5300908 человек.

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