В России сократили срок оформления нового паспорта

Нововведение начнет действовать с 1 июля 2022 года

Правительство в несколько раз сократило время оформления и выдачи российского паспорта.

Начиная с 1 июля 2022 года документ будет готов в течение пяти рабочих дней вне зависимости от места подачи заявления, говорится в постановлении кабмина.

Сейчас процедура оформления паспорта занимает 10 дней для тех, кто подал документы по месту жительства, и 30 дней - во всех остальных случаях.

Кроме того, срок действия паспортов, подлежащих замене, продлевается до 90 дней.

"По действующим правилам, когда гражданину исполняется 20 или 45 лет, ему необходимо сразу же поменять паспорт, так как документ автоматически становится недействительным", - напомнили в правительстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram