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Более 100 человек погибли в ходе беспорядков в ЮАР

12:05
  • пятница
  • 16 июля 2021

Поводом для волнений стал арест бывшего президента Джейкоба Зумы

Число жертв массовых беспорядков и грабежей в ЮАР возросло до 117. Новые данные представили власти страны. Более двух тысяч погромщиков задержаны, передает "ТВ Центр".

Волна насилия захлестнула провинции в восточной части республики неделю назад. На этой территории расположены крупные города Претория и Йоханнесбург. Поводом для волнений стало заключение в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы, которого подозревают в коррупции и незаконном захвате власти. Политические акции протеста быстро переросли в столкновения с полицией и масштабные грабежи. Супермаркеты, склады, аптеки разгромлены и разорены. На улицах царит хаос. Начались перебои с поставками продуктов и лекарств. Приостановлена вакцинация от коронавируса. Правительство направило в охваченные беспорядками районы армию. Полицейским и военным помогают добровольные дружины. Наше посольство в ЮАР рекомендует россиянам, которые находятся в стране, не покидать дома в тёмное время суток, не посещать торговые центры, запастись продовольствием, водой и топливом.

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