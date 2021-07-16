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Устроившего резню в ростовском автобусе поймали на кладбище

11:54
  • пятница
  • 16 июля 2021

Одна женщина скончалась, остальные - в реанимации

В Ростовской области задержали мужчину, который накануне устроил резню в пассажирском автобусе.

51-летнего Семена Нама задержали на кладбище. Мужчина сообщил, что во всем виноваты "голоса, которые он слышал", а на пассажиров он бросился, так как "видел в них демонов", пишет издание "Блокнот.Ростов".

Оказалось, что Нам страдает параноидальной шизофренией и стоит на учете в психдиспансере. За несколько дней до нападения на автобус он ударил соседа арматурой, и его снова должны были забрать в учреждение. Однако из-за бюрократии его не положили.  

Кроме того, по информации СМИ, мужчина страдает от наркотической зависимости, был трижды судим за уничтожение чужого имущества, грабеж и нападение на представителя власти.

15 июля 51-летний Семен Нам ворвался в автобус, ехавший по маршруту город Азов - село Круглое, и напал на пассажиров. В итоге 33-летняя женщина скончалась на месте, еще две женщины – 61 год и 55 лет – получили серьезные травмы. Сейчас они находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Одна из женщин дышит самостоятельно, вторая находится на аппарате ИВЛ.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

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