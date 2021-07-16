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Евгений Нифантьев: "Спутник V" активно используется в борьбе с пандемией в зарубежных странах

11:23
  • пятница
  • 16 июля 2021

Зарубежный опыт доказал его безопасность

Вакцинация от коронавируса является единственно действенным способом формирования коллективного иммунитета и гарантированной защитой от тяжелого течения болезни. Об этом заявил председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

"Препарат "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против COVID-19 по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Он не просто стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса, но и активно используется в борьбе с пандемией в зарубежных странах, день за днем доказывая свою безопасность и эффективность, – подчеркнул Нифантьев. 

Препарат уже используется почти в 70 странах мира, отметил Нифантьев. При этом в отличие от западных разработок содержит не один, а два аденовируса. Это повышает его защитные свойства. Кроме того, зарубежный опыт подтверждает безопасность использования "Спутника".

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