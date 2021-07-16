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Светлана Разворотнева приняла участие в форуме защитников животных

11:34
  • пятница
  • 16 июля 2021

Гостем форума стала актриса и телеведущая Светлана Зейналов

В Москве прошел форум "Как грамотно выстраивать сотрудничество общественных и правозащитных организаций с властью в области защиты прав животных". Волонтеры, сотрудники муниципальных и частных приютов, депутаты, а также представители общественности и бизнеса обсудили сложившуюся практику защиты прав животных и перспективы развития этой сферы.

По словам общественника Светланы Разворотневой, количество выявленных нарушений в сфере защиты прав животных значительно возросла за последнее время. Она напомнила, что сейчас Госдума готовит поправки в законодательство, которые позволят привлекать к ответственности безответственных хозяев.

"Реальные сроки за убийство и истязание животных получают единицы. Причин тому несколько: отсутствие информации о действующих нормах законодательства, страх людей заявить на преступников или отказ полиции возбуждать дело. С каждой из этих причин необходимо бороться", - сказала Разворотнева.

Важным остается вопрос стерилизации домашних питомцев и контроля рождаемости. По мнению Разворотневой, необходимо расширять льготные программы стерилизации.

Гостем форума стала актриса и телеведущая Светлана Зейналова. Она убеждена, что в этом мире животные и люди равны.

"То, что неприемлемо в отношении человека – убийство, насилие, заточение в неволе или скитания на улице - также недопустимы по отношению к ним", - сказала она.

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