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Евгений Попов: Принятие Национального стандарта благополучия потребует около 3 тыс изменений в законы

11:32
  • пятница
  • 16 июля 2021

Результат стоит затраченных усилий

Создание Национального стандарта социального благополучия потребует эффективного взаимодействия многих министерств и ведомств.
Сенатор поддержала социальные инициативы тележурналиста Евгения Попова

Этот вопрос обсудили разработчик стандарта, ведущий телепрограммы "60 минут" Евгений Попов и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Попов много лет изучал проблемы россиян и уверен, что создание единой системы гарантий качества жизни для всех россиян, независимо от места их проживания, уровня доходов и социального положения, это приоритетная задача для руководства страны.

Москва является одним из самых комфортных городов для жизни. Остальные населенные пункты должны стремиться к этому стандарту. Важно проанализировать бюджеты всех уровней – от федерального до местного.

Это сложнейшая задача: внести более 3 тысяч изменений в законы и подзаконные акты, отметил Попов. Однако результат стоит затраченных усилий: реализация инициативы позволит улучшить качество жизни и обеспечить достойный уровень социальных гарантий.

"Задача очень сложная и интересная", - отметил сенатор Рябухин.

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