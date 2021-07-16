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Сергей Марков: Новые меры поддержки семьи принесут плоды уже в ближайшие годы

11:47
  • пятница
  • 16 июля 2021

Но останавливаться на достигнутом еще рано

Депутаты Госдумы седьмого созыва проделали большую работу по части поддержки семей с детьми и многодетных родителей.
Поддержку семей обсудили на стратегической сессии "Единой России"

Об этом заявил политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. За прошедшую сессию депутаты приняли ряд важных законов и значительно расширили "социальный пакет". Так, например, программу материнского капитала продлили до 2026 года, малоимущим семьям начали выплачивать ежемесячное пособие на первого и второго ребенка в возрасте до трех лет, а многодетным семьям предоставили субсидии на 450 тысяч рублей для погашения ипотеки или строительства дома.

Помощь от государства также получают беременные женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Сумма выплаты составляет 50% от МРОТ по региону. Также российский парламент впервые ввел выплаты неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет и увеличил больничные для родителей с детьми до семи лет.

Эксперт уверен, что думские инициативы в ближайшие года принесут ощутимые плоды.

"С улучшением благосостояния молодых родителей поднимется и уровень жизни россиян в целом <…> Вместе с тем считаю, что имеет смысл скорректировать политику поддержки семей так, чтобы сконцентрировать особые меры в регионах с наиболее низким уровнем рождаемости", – отметил Марков.

Ранее вице-спикер Петр Толстой заявлял, что поддержка семейных ценностей и граждан, воспитывающих детей, должна оставаться ключевым приоритетом государства. Он предложил рассмотреть законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев в нашей стране. По мнению депутата, это позволит вернуть механизм в правовое поле и пресечь скрытую торговлю детьми.   

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