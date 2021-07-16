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Россиян предупредили о тюремном сроке за фейки о вакцинации

12:14
  • пятница
  • 16 июля 2021

Дезинформаторы - угроза для общества

За распространение лживой информации о вакцинации физическое лицо может получить до трех лет ограничения свободы.

Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Юридическому лицу грозит наказание в виде штрафа от 1,5 миллиона до трех миллионов рублей.

Эти действия (распространение фейковой информации о вакцинации – прим.ред.) имеют высокую степень общественной опасности", - подчеркнул сенатор.

Ранее Клишас предупредил, что подделка сертификата о вакцинации грозит лишением свободы до одного года. Под статью попадают все покупатели поддельного документа, вне зависимости от того, успели они им воспользоваться или нет.

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