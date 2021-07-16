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Москвичей предупредили о резком похолодании

12:31
  • пятница
  • 16 июля 2021

Столбики термометров опустятся на 10 градусов

В Москву придет резкое похолодание. Столбики термометров опустятся сразу на 10 градусов – до +20.

Спад жары начнется уже в понедельник, 19 июля, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Сначала температура понизится до 25-30 градусов, а потом до 20-25 градусов.

"На следующей неделе произойдет смена воздушных масс, и к нам придет температурный фон, который в рамках нормы. Мы вернемся к нормальным показателям, и на этом зной закончится", - сказал Тишковец. Его слова приводит агентство ТАСС.

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