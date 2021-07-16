Названы причины, по которым нельзя выбрасывать старый смартфон

Лучше сдать гаджет в специальные пункты приема

Отслуживший смартфон нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.

Для изготовления техники используются токсичные и долгоразлагаемые материалы. При неправильной утилизации они могут нанести вред окружающей среде, рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Самой опасной частью смартфона является аккумулятор – в нем содержатся свинец, никель, хром, ртуть, щелочи, кадмий и литий. Корпус гаджета обычно сделан из пластика, который разлагается в течение сотен лет.

Эксперт напомнил, что за неправильную утилизацию смартфона предусмотрен штраф до двух тысяч рублей.

Лучше всего сдать телефон в ломбард, специальные пункты приема сырья или в трейд-ин, пишет агентство "Прайм". Неисправный смартфон можно сдать в скупку на запчасти.

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