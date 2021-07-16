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Песков: система здравоохранения позволяет не загонять Россию в локдаун

13:28
  • пятница
  • 16 июля 2021

У медицины есть большие мобилизационные возможности, заверил спикер Кремля

В Кремле положительно высказались о работе системы здравоохранения России во время второй волны ковида. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, новую волну COVID-19 удается пройти без введения серьёзных ограничений, в том числе локдауна, потому что у медиков есть мобилизационные возможности.

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"Нам удалось первую критическую волну пройти лучше, чем многие европейские страны — это действительно так. Наша система здравоохранения показала большие мобилизационные способности и возможности – это тоже очевидный факт. Эти мобилизационные возможности помогают нам и дальше, в ходе второй волны, через которую мы проходим, и без существенных ограничений по экономике, не прерывая экономического процесса, не загоняя нашу страну в локдаун", — прокомментировал Дмитрий Песков во время общения с прессой в пятницу (цитата по РИА Новости).

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 25 704 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 932 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 907 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 146 868 летальных исходов, выздоровели 5 300 908 человек.

В России продолжается вакцинация для профилактики коронавирусной инфекции. Подробнее об этой теме смотрите репортаж "ТВ Центра":

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