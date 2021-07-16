Песков заявил об отсутствии у россиян "ковидной" дисциплины

Соблюдение санитарных норм оставляет желать лучшего

Общая дисциплина в России по соблюдению противоэпидемических мер оставляет желать лучшего, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Речь идет и о ношении масок.

По словам представителя Кремля, в нынешней сложной ситуации нужно применять превентивные меры.

"Это вакцинация и санитарные меры, которые предписаны и рекомендованы гражданам, обычные меры предосторожности - маски и так далее. Согласитесь, что в этом плане наша общая дисциплинированность оставляет желать лучшего", - сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Он также прокомментировал высокие показатели смертности населения от коронавируса. По его словам, это связано с недостаточной вакцинацией.

"Смертность увеличилась, вирус становится более агрессивный, более заразный. К сожалению, несмотря на все прикладываемые усилия и существующие протоколы лечения вирус уносит много жизней", - рассказал Песков, отметив, что протоколы лечения совершенствуются.

Тем не менее, добавил представитель Кремля, благодаря высоким мобилизационным способностям системы здравоохранения, Россия проходить новую волну коронавируса без существенных ограничений и локдауна.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram