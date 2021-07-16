Россия отказалась признавать однополые браки

Ранее о легализации однополых браков настаивал ЕСПЧ

Совет Госдумы отказался исполнять требование Европейского суда по правам человек (ЕСПЧ) о признании однополых браков.

Решение ЕСПЧ противоречит Конституции России, сообщил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Однополые браки –это циничный вызов морали, традициям и социально-культурному коду всех народов, проживающих в России, говорится в заявлении Совета Госдумы.

13 июля Европейский суд по правам человека потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений. По мнению инстанции, своим непринятием Москва нарушает право на частную жизнь, предусмотренное Конвенцией о защите прав человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram