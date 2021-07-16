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Число жертв наводнений в Германии превысило 100

13:40
  • пятница
  • 16 июля 2021

Объявлен режим военной катастрофы

Более 100 человек погибли в результате сильных наводнений на западе Германии.
Более тысячи человек пропали после наводнения на западе Германии

По последним данным, жертвами стали 103 человека. Около 1,3 тысячи человек числятся пропавшими без вести. Наблюдатели утверждают, что такое высокое число пропавших обусловлено перебоями в работе сотовой связи.

Минобороны объявило режим военной катастрофы на западе страны в связи с непогодой. Ожидается, что пострадавшие районы в ближайшее время посетит президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Сильные ливни обрушились в начале недели на запад и юго-запад Германии. Из берегов вышли притоки Рейна, а также небольшие реки. В районе подтоплений нет электричества, парализована логистика, наблюдается утечка газа.

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