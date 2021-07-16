Число жертв наводнений в Германии превысило 100

Объявлен режим военной катастрофы

Более 100 человек погибли в результате сильных наводнений на западе Германии.

По последним данным, жертвами стали 103 человека. Около 1,3 тысячи человек числятся пропавшими без вести. Наблюдатели утверждают, что такое высокое число пропавших обусловлено перебоями в работе сотовой связи.

Минобороны объявило режим военной катастрофы на западе страны в связи с непогодой. Ожидается, что пострадавшие районы в ближайшее время посетит президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Сильные ливни обрушились в начале недели на запад и юго-запад Германии. Из берегов вышли притоки Рейна, а также небольшие реки. В районе подтоплений нет электричества, парализована логистика, наблюдается утечка газа.

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