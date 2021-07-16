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Под Томском пропал Ан-28 с пассажирами на борту

13:25
  • пятница
  • 16 июля 2021

На борту находятся 13 человек

Ан-28 с пассажирами пропал с радаров под Томском. На его борту могут находиться 13 человек.

"Самолет Ан-28 перестал выходить на связь, позднее зафиксировано срабатывание аварийного маяка. Ведутся поиски", - сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

По предварительной информации, среди пассажиров могут быть четверо детей.

По данным телеграм-канала Baza, самолет выполнял рейс из Кедрово в Томск.

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