Под Томском пропал Ан-28 с пассажирами на борту

На борту находятся 13 человек

Ан-28 с пассажирами пропал с радаров под Томском. На его борту могут находиться 13 человек.

"Самолет Ан-28 перестал выходить на связь, позднее зафиксировано срабатывание аварийного маяка. Ведутся поиски", - сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

По предварительной информации, среди пассажиров могут быть четверо детей.

По данным телеграм-канала Baza, самолет выполнял рейс из Кедрово в Томск.

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