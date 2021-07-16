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Собянин отменил систему обязательных QR-кодов для ресторанов

13:34
  • пятница
  • 16 июля 2021

Изменения начнут действовать с понедельника

В Москве с 19 июля отменяется система обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, благодаря введению этой системы удалось повысить число вакцинированных москвичей. Только за последний месяц прививку от коронавируса сделали около 2 миллионов горожан.

Тем не менее, ситуация с коронавирусом в Москве пока остается сложной, хотя основные показатели улучшаются.

"Ситуация в Москве продолжает еще оставаться сложной, но тем не менее мы уже четвертую неделю видим улучшение основных показателей. От пика заболеваемости почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В связи с улучшением ситуации с коронавирусом власти города приняли решение перевести свыше шести тысяч больничных коек в обычный режим.

Система QR-кодов для посещения заведений общественного питания в Москве была введена с 28 июня из-за роста заболеваемости коронавирусом. Получить код могли привитые граждане, переболевшие, либо сдавшие ПЦР-тест.

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