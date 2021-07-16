ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пропавших в горах Сочи подростков нашли

14:53
  • пятница
  • 16 июля 2021

Один из мальчиков сильно ранен

Спасательная операция развернулась в Сочи. Сегодня в горах обнаружили двух пропавших подростков. Они ушли в поход в минувший вторник, после чего связь с ними пропала.

К поискам подключились спасатели и Росгвардия. Для мониторинга местности задействовали беспилотный летательный аппарат. О судьбе подростков ничего не было известно три дня. И только сегодня утром удалось их обнаружить.

Сотрудники МЧС эвакуировали мальчиков на вертолёте. Один из них сильно пострадал - у него перелом бедра и черепно-мозговая травма. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Вертолет МЧС эвакуирует пострадавших
Вертолет МЧС эвакуирует пострадавших
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.