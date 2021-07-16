Пропавших в горах Сочи подростков нашли

Один из мальчиков сильно ранен

Спасательная операция развернулась в Сочи. Сегодня в горах обнаружили двух пропавших подростков. Они ушли в поход в минувший вторник, после чего связь с ними пропала.

К поискам подключились спасатели и Росгвардия. Для мониторинга местности задействовали беспилотный летательный аппарат. О судьбе подростков ничего не было известно три дня. И только сегодня утром удалось их обнаружить.

Сотрудники МЧС эвакуировали мальчиков на вертолёте. Один из них сильно пострадал - у него перелом бедра и черепно-мозговая травма. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

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