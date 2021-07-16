Пропавший с радаров Ан-28 был полностью исправен перед вылетом

Борт прошел все проверки

В Томской области с радаров пропал самолет Ан-28. По предварительным данным, на борту находятся 17 человек, в том числе четверо детей.

Перед рейсом борт прошел все проверки и был исправен, передает "ТВ Центр". Самолет направлялся из города Кедровый в Томск. На территории Бакчарского района пилот перестал выходить на связь. У самолета сработал аварийный радиомаяк. На поиски пропавшего Ан-28 вылетели несколько вертолетов.

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