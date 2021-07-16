Названы регионы с тяжелой ковидной ситуацией

В них высокий прирост заболеваемости

В пяти регионах России наблюдается наиболее серьезная ситуация с коронавирусом.

Это Ханты-Мансийский автономный округ, Адыгея, Астраханская область, Красноярский и Алтайские края, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. В этих регионах высокий прирост заболеваемости и большое количество пациентов под наблюдением.

"В целом по стране рост заболеваемости пока есть", - подчеркнул министр здравоохранения на координационном совете по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (цитата по РИА Новости).

За последние сутки в России 25 704 случая заражения коронавирусом. Скончались 799 человек, выздоровели 21932 заболевших.

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