Названы регионы с тяжелой ковидной ситуацией

В них высокий прирост заболеваемости
В пяти регионах России наблюдается наиболее серьезная ситуация с коронавирусом.
Это Ханты-Мансийский автономный округ, Адыгея, Астраханская область, Красноярский и Алтайские края, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. В этих регионах высокий прирост заболеваемости и большое количество пациентов под наблюдением.
"В целом по стране рост заболеваемости пока есть", - подчеркнул министр здравоохранения на координационном совете по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (цитата по РИА Новости).
За последние сутки в России 25 704 случая заражения коронавирусом. Скончались 799 человек, выздоровели 21932 заболевших.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram